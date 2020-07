Chelsea : N'Golo Kanté encore absent contre Manchester United

En demi-finale de FA Cup, Chelsea doit affronter Manchester United dimanche soir (19h) sur la pelouse de Wembley. Mais pour cette rencontre très importante, Frank Lampard et les Blues ne pourront pas compter sur le Français N'Golo Kanté. Déjà absent depuis trois rencontres, le champion du Monde 2018 est encore blessé aux ischio-jambiers.

L'ancien joueur de Leicester City pourrait d'ailleurs manquer le reste de la saison du club londonien, qui doit ensuite défier Liverpool et Wolverhampton en Premier League, avant de retrouver la Ligue des Champions pour son huitième de finale retour contre le Bayern Munich (défaite 360 au match aller).

On the injury front, N'Golo Kante will miss Sunday's game. There are a few other niggles that will be checked on in the next 24 hours. #MUNCHE