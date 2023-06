Mercato : Kylian Mbappé fait exploser le Real Madrid en coulisses

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est d’attaque. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent recruter un nouveau numéro 9 suite au départ de Karim Benzema à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Rapidement, la presse espagnole a révélé que Kai Havertz et Harry Kane étaient ciblés. Elle a ajouté que les deux joueurs pourraient débarquer cet été 2023. Concernant l’attaquant des Spurs, les nouvelles ont été par la suite moins positives.

Pérez n’oublie pas Mbappé

Defensa Central a révélé que Tottenham réclamait 200 millions d’euros pour son joueur libre en juin 2024. Une somme jugée trop importante par les Madrilènes, qui ont débuté les négociations avec une proposition à 80 millions d’euros. Dans la foulée, certains médias ont indiqué que les champions d’Espagne 2022 avaient mis un terme à la piste Kane. Mais comme expliqué hier sur notre site, les Merengues font toujours de l’international anglais leur priorité. Lautaro Martinez (Inter Milan) est le plan B.

Ce vendredi, nouveau rebondissement à en croire les médias ibériques. Relevo explique que lors d’une réunion entre les dirigeants et Carlo Ancelotti, le nom de Kylian Mbappé est revenu dans les débats. Une information confirmée par Marca ou la Cope. La publication espagnole explique que Florentino Pérez pense toujours à KM7, qu’il est persuadé de pouvoir recruter en 2024. Le Français a envoyé des signaux positifs ces derniers temps, lui qui n’a pas encore prolongé à Paris où son contrat prend fin dans un an.

Le président veut attendre KM7, Ancelotti veut Kane

Ce qu’attendait le président madrilène, qui voulait des preuves de la part de Mbappé. Relevo explique que le champion du monde 2018 fait douter les Madrilènes, qui hésitent à se lancer sur Harry Kane. En effet, le club ibérique hésite à mettre autant sur un joueur de 30 ans, que Daniel Levy ne lâchera pas pour moins de 100 millions d’euros. Un tel investissement (transfert et salaire) est trop important, surtout si le Real Madrid veut mettre le paquet pour Mbappé dans un an (prime à la signature, salaire).

Relevo ajoute que cela pose problème à Carlo Ancelotti, qui veut Harry Kane dès cet été. Le Mister est très inquiet et "mal à l’aise". Mais Ancelotti sera en fin de contrat dans un an, il n’aura donc pas le dernier mot. Relevo explique qu’il est possible que le Real Madrid attende Kylian Mbappé et utilise Rodrygo en tant que faux numéro 9 l’an prochain. Pérez rêve d’un trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo. Affaire à suivre…