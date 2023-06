Real Madrid : la piste Harry Kane n’est pas morte, un plan B sexy existe

La suite après cette publicité

Harry Kane (29 ans) est un homme courtisé. Le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Bayern Munich et le Real Madrid veulent le recruter. Mais l’Anglais a une préférence. C’est d’ailleurs ce qu’il a avoué à ses coéquipiers. El Chiringuito explique que l’attaquant a communiqué au vestiaire des Spurs qu’il veut jouer au Real Madrid.

Pourtant, la presse anglaise assurait qu’il voulait rester en Premier League. Mais ce ne serait pas le cas pour Kane. Et ce n’est pas tout. Plus tôt dans la journée, la presse espagnole indiquait que la Casa Blanca avait laissé tomber cette option. La raison avancée était qu’elle avait été refroidie par les demandes financières de Tottenham et du joueur.

Lautaro Martinez en plan B

Mais selon nos informations, le dossier Kane est très loin d’avoir été refermé. Nous pouvons vous affirmer que cette option reste la priorité des Merengues. Auteur de 213 buts en 317 matches de Premier League avec les Spurs, l’international anglais reste l’un des rares numéro 9 de classe mondiale à pouvoir changer d’air. Cependant, au cas où Madrid ne pourrait pas finaliser l’affaire, nous pouvons vous indiquer que les Espagnols disposent d’une solution de rechange.

Un plan B que tout le monde verra à l’œuvre samedi soir en finale de la Ligue des Champions. Il ne s’agit pas d’Erling Haaland, mais de Lautaro Martinez. Auteur de 28 buts et de 11 passes décisives en 56 matches cette saison, l’Argentin est l’arme offensive numéro 1 de l’Inter. Déjà annoncé dans le viseur du Real, il y a quelques années, le champion du monde 2022 est sous contrat jusqu’en 2026.