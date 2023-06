Mercato Real Madrid : l’Espagne a choisi Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Cet été, le Real Madrid fait face à un chantier colossal. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont totalement restructurer leur secteur offensif suite aux départs de Karim Benzema et Mariano Diaz. Concernant ce dernier, c’est Joselu qui aura la mission de lui succéder. Pour compenser la perte de KB9, les Madrilènes veulent du très lourd, eux qui souhaitent deux attaquants puisque Luka Jovic n’avait pas été remplacé l’été dernier. Harry Kane (Tottenham), dont les qualités de buteur sont appréciées, et Kai Havertz (Chelsea), dont la polyvalence plaît à Florentino Pérez, sont les deux joueurs les plus proches de la capitale ibérique.

Mais il y a un autre nom qui revient sans cesse en Espagne. Celui de Kylian Mbappé. L’été dernier, il avait été à deux doigts de signer à Madrid. Un an plus tard, le Français a scellé son sort en assurant qu’il serait au PSG en 2023-24. Mais ça, c’était avant l’annonce du départ de KB9. On le sait, l’intérêt du Real Madrid ne laisse pas insensible KM7, que beaucoup imaginaient arriver plutôt en 2024. Mais la donne a changé avec la fin de l’ère Benzema. D’ailleurs, la presse espagnole multiplie les papiers à son sujet et réclame sa venue dès cet été.

La presse espagnole préfère Mbappé

Hier soir, Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones, a évoqué le cas du Français. Très proche de Florentino Pérez, le journaliste a confié : «je crois que le Real Madrid va dépenser entre 300 et 400 M€ cet été (…) Florentino doit aller à Paris avec 300 M€ et prendre Kylian Mbappé.» Dans la même émission, Edu Aguirre a fait la même demande au patron du Real Madrid. «Le problème, c’est que maintenant tout le monde sait que Karim est parti… Ils ne vont pas vendre bon marché. Madrid doit toucher la table. Je paierais 200 millions pour Mbappé.»

Pour les journalistes de la célèbre émission, les Merengues doivent tout faire pour récupérer Mbappé. D’ailleurs, les supporters sont plutôt d’accord. Sur son compte Twitter, El Chiringuito a demandé aux supporters s’ils préféraient mettre 130 M€ sur Harry Kane ou 300 M€ sur Mbappé. Et le résultat a été très clair. Plus de 3000 personnes ont voté KM7 quand Kane (choix d’Ancelotti) n’a eu qu’un peu plus de 300 votes. Sur les ondes de la Cadena SER, le débat sur la prochaine star offensive du Real Madrid a également enflammé les débats.

On réclame une superstar

Les journalistes ont évoqué la piste Kane, en indiquant que son prix risque d’augmenter car les Spurs savent que le Real Madrid a besoin d’un attaquant. Ils ont aussi rappelé que Tottenham avait refusé 150 M€ de Manchester City il y a deux ans avant que l’un d’entre eux ajoute : «Madrid est obligé d’opter pour un grand attaquant. Que se passera-t-il avec Haaland ou Mbappé ? Le temps nous le dira. Mais Madrid est obligé de recruter maintenant. La prochaine chose à faire est d’acheter un "megacrack" et prendre un autre joueur comme Joselu.»

Critiqué l’année dernière à Madrid et en Espagne suite à son choix, Kylian Mbappé a maintenant de nombreux partisans de l’autre côté des Pyrénées. Beaucoup voient en lui le remplaçant de Karim Benzema. Mais il paraît difficile de le voir arriver cet été. Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez ne veut pas donner le moindre euros au PSG. Le président du Real Madrid souhaite également qu’il fasse publiquement le premier pas vers les Merengues. Il y a une semaine, le capitaine de l’équipe de France a été plutôt clair sur ses intentions l’an prochain.

KM7 2024

Journaliste pour AS, Andrés Onrubia imagine une possible arrivée dans un an comme il nous l’a confié. Le problème est que le PSG ne va pas vendre Kylian Mbappé, comme on l’a déjà vu sur le mercato en 2021. Je pense qu’ils vont opter pour Kai Havertz et ils ne signeront pas Harry Kane, en attendant 2024 pour que Kylian Mbappé soit libre. C’est mon sentiment à l’heure actuel. C’est en tout cas le scénario qui était attendu avant que KB9 annonce finalement son départ. Les cartes risquent d’être rebattues à présent. La suite au prochain épisode.