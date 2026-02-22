PSG : la mise en garde de Luis Enrique avant le choc face à Monaco

Vainqueur 3-2 à Monaco mardi dernier dans un scénario complètement fou — menés 2-0 après 18 minutes de jeu, sauvés par l’entrée tonitruante de Désiré Doué avant d’arracher la victoire à dix contre onze — les joueurs de Luis Enrique auraient pu aborder la semaine avec une certaine sérénité. Un but d’avance avant un match retour au Parc des Princes, face à une équipe de Monaco privée de Golovin sur suspension et de plusieurs blessés. La logique voudrait que le PSG soit favori. Et justement, c’est cette logique que Luis Enrique a voulu tordre dès ce samedi soir.

Car avant de se pencher sur Monaco, le PSG avait une affaire à régler samedi. Avec une équipe remaniée face à Metz, lanterne rouge de Ligue 1 et sans victoire depuis plus de trois mois, Luis Enrique a fait tourner et géré son groupe. Résultat : une victoire tranquille 3-0, Doué buteur dès la 3e minute sur une passe décisive de Zaïre-Emery, Barcola qui double la mise juste avant la pause et Gonçalo Ramos qui clôt l’affaire en seconde période. Les attaquants parisiens ont tourné à plein régime, avec des automatismes et une confiance retrouvée qui tombent à pic avant la grande échéance européenne. Hakimi, capitaine du soir, a livré sa meilleure prestation depuis son retour de CAN. Et Dro Fernandez, titulaire pour la première fois, a aussi montré des choses intéressantes.

Le PSG doit rester focus

Mais en conférence de presse, le technicien espagnol s’est tourné vers la rencontre de Ligue des champions face à Monaco et il a été catégorique. Rien n’est fait. « Qui peut penser que c’est déjà bouclé ? Celui qui pense ça se rate clairement. Parce que c’est le deuxième match, il y a une équipe qui n’est pas loin au score avec le besoin de gagner le match. Il faut savoir gérer le match, on va jouer de la même manière que nous jouons tout le temps, chercher à gagner la première période, chercher à gagner la période. On joue au Parc et pour nous c’est un plaisir de jouer, mais c’est la compétition, la vraie compétition. Donc les équipes jouent tout en 90 minutes. Bien sûr qu’on va avoir des complications, mais on est prêt pour chercher à se qualifier pour la phase éliminatoire suivante », a-t-il lancé avec le ton qu’on lui connaît.

Et la journée de ce samedi a donné raison à Luis Enrique bien plus tôt que prévu. Car en début de soirée, à Bollaert-Delelis, Monaco a réalisé une remontada assez inespérée. Menée 2-0 par Lens, le leader de Ligue 1, à l’heure de jeu, l’ASM de Sébastien Pocognoli a tout renversé en dix minutes de folie : Balogun (62e) — déjà auteur d’un doublé contre le PSG mardi — Zakaria d’une tête rageuse sur un caviar de Caio Henrique (70e), puis Ansu Fati (72e) pour un incroyable come-back à Bollaert, stade où Lens n’avait concédé qu’une seule défaite depuis le début de saison. Une équipe de Monaco capable de renverser le leader du championnat en dix minutes à l’extérieur, quelques jours après avoir mené 2-0 le PSG en Ligue des Champions, voilà exactement ce que Luis Enrique voulait dire. Mercredi au Parc, il faudra finir le travail.