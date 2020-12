Le terrible constat de Lionel Messi sur la situation du FC Barcelone et Neymar

L'interview accordée par Lionel Messi à La Sexta risque de faire parler dans les prochains jours en Espagne. S'il n'a pas dit s'il comptait partir ou rester à Barcelone, reportant la décision au mois de juin, il a notamment confié vouloir revenir au club une fois sa carrière terminée, et a parlé des Etats-Unis comme d'une destination intéressante pour la fin de carrière. Mais il a aussi évoqué d'autres sujets, comme ce FC Barcelone, en proie à une sacrée crise financière et institutionnelle.

S'il a d'abord encensé Ronald Koeman - « avec Koeman on a du sérieux, on a une idée de ce qu'il veut faire et de ce qu'il prétend, pour l'équipe et le club. Ce fut un choix réussi, il fait les choses très bien, c'est difficile car il y a beaucoup de nouveaux et de jeunes mais l'équipe grandit peu à peu » - il sait que le club est face à un énorme chantier, quel que soit le président élu.

« Comment tu payes le PSG ? »

« Le club va mal, très mal, ça va être difficile de revenir là où il était », a-t-il notamment lancé, avant d'en dire un peu plus lorsqu'il a été interrogé sur un possible retour de Neymar, avec qui il explique être toujours en relation. « Ça va être dur de ramener des joueurs, il n'y a pas d'argent, il faut beaucoup de joueurs importants pour espérer tout gagner à nouveau, il faut payer les transferts, les salaires », a analysé le numéro 10 barcelonais.

« Tu m'as parlé de Neymar, ça doit être super cher de le ramener. Comment tu payes le PSG ? Ce n'est pas facile, comme je l'ai dit ça va être une situation difficile pour le nouveau président. Il va falloir faire beaucoup de changements », a ajouté la star mondiale, qui a clairement laissé entendre que le prochain président, qui sera élu le 24 janvier, aura du boulot... Mais une chose est sûre, il est bien moins optimiste que bon nombre de journalistes espagnols au sujet d'un retour de Neymar...