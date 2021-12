Le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

« Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City : ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait. Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons ». Dans un entretien accordé en Allemagne plus tôt dans la semaine, Mino Raiola était assez clair sur l'avenir d'Erling Haaland.

Si certains fans du Borussia Dortmund avaient probablement encore ce rêve fou de voir le Norvégien commencer la saison 2022/2023 avec la tunique jaune et noire, ils ne doivent désormais plus être très nombreux. Et forcément, Michael Zorc et compagnie vont devoir trouver un remplaçant. Avec le joli chèque qu'elle va recevoir dans les prochains mois, la direction du club de Bundesliga aurait déjà son remplaçant.

Tout commence à se mettre en place pour un mercato agité

Il s'agit de Karim Adeyemi. Cette semaine, la presse allemande annonçait un accord entre le buteur de Salzbourg et le deuxième de la Bundesliga. Une information confirmée par AS, qui en dit encore un peu plus. Selon le média espagnol, bien renseigné sur ce qui se passe au sein de l'écurie allemande, le Borussia Dortmund n'a pas encore accepté de mettre les 40 millions d'euros demandés par le club autrichien sur la table, mais c'est tout comme.

Le média explique également qu'au sein de la direction du BVB, il n'y a plus aucun espoir pour Haaland, d'où cette offensive pour Adeyemi, qui était aussi convoité par certains des clubs qui veulent recruter le Norvégien. Le puzzle géant commence donc à se dessiner et tout est en place pour le grand jeu des chaises musicales estival...