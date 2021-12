Mino Raiola confirme le probable départ d'Erling Haaland l'été prochain

Serial buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland (21 ans) a déjà inscrit 11 buts en 8 matches de Bundesliga cette saison. Depuis qu’il a rejoint les Marsupiaux durant l’hiver 2020, le Norvégien tourne tout simplement à une moyenne d’un but par match en championnat (51 réalisations en autant de rencontres). Et le cyborg scandinave pleut beaucoup. Aujourd’hui, le BVB semble d’ailleurs impuissant et tout porte à croire qu’Haaland pliera bagage.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, dans la deuxième partie de l’interview qu’il a accordée à SPORT1, Mino Raiola, qui évoquait surtout ses relations compliquées avec la directeur du Borussia, s’est montré bien plus précis au sujet de l’avenir de son protégé.

«Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été»

« Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City : ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative. » Le message est passé.