PSV : Xavi Simons envoie un message fort au PSG

Xavi Simons a des courtisans à son palier. Auteur d’une saison sensationnelle avec le PSV Eindhoven (22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), le milieu offensif néerlandais est maintenant courtisé par de nombreuses écuries européennes. À commencer par le PSG, qui possède une clause de rachat à 12 millions d’euros dans son contrat. Arsenal est également intéressé par le profil du joueur de 20 ans.

Dans une interview accordée au journaliste Fabrizio Romano, Simons a évoqué sa situation et un potentiel retour au PSG. « Il est clair que beaucoup de choses ont changé. Je n’ai pas encore rencontré ou parlé au nouveau manager. Je vais lui parler et m’asseoir avec le PSV, puis je déciderai de mon avenir. Je suis au courant de la clause du PSG pour me faire revenir, mais pour autant que je sache, ils n’ont pas encore d’entraîneur ».

