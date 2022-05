L'OM envoie un message cash à ses concurrents

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille était très attendu. Battu à domicile par l'OL (0-3) et sorti de la Ligue Europa Conference par Feyenoord, le club phocéen a vu ses espoirs européens s'évanouir et sa place de dauphin du PSG menacée. Une menace qui est devenue plus présente puisque, grâce à sa victoire à Lille, Monaco était revenu à hauteur des Phocéens. Ce dimanche, Marseille était donc obligé de l'emporter à Lorient pour se redonner de l'air, surtout avant ses deux finales contre Rennes et Strasbourg.

Et les homes de Jorge Sampaoli n'ont pas flanché. Faciles vainqueurs des Merlus (3-0), les Phocéens ont repris leur avance de trois points sur ses concurrents. Une belle réaction qu'a apprécié le coach olympien. «Je considère que l'équipe a joué 90 minutes au football, en ayant tout le temps le ballon. Lorient n'a pas pu tirer une seule fois du match. La meilleure réponse à ce qu'il s'est passé jeudi, c'était de jouer au football», a-t-il confié en conférence de presse. Une satisfaction partagée quelques instants plus tard par Valentin Rongier en zone mixte.

«On savait qu'on n'avait pas trop le droit à l'erreur. On fait une très belle saison, mais on sait qu'on peut perdre beaucoup. Mais c'est ce que l'on ne veut pas parce qu'on mérite. On a besoin de tout le monde. A chaque fois qu'il y a du turnover, ça répond présent. C'est un très bon signe pour les deux prochains matches. On a perdu Dim' (Payet), on ne sait pas si Amine (Harit) va pouvoir revenir d'ici la fin de la saison. Des atouts offensifs vont nous manquer, donc c'est très important que ceux qui entrent dans le onze nous apportent quelque chose».

Les 6 points et rien d'autre

A tous ceux qui leur prédisaient un scénario catastrophe pour cette fin de saison, les Marseillais ont donc répondu de belle manière. Et alors qu'il leur faut au moins quatre points sur les six derniers en jeu, Rongier a confirmer que l'OM ne va pas s'embêter avec des calculs d'apothicaire. «C'est deux victoires, parce qu'on sait que derrière ça ne va pas lâcher. Il nous reste deux finales. On vise les six, comme ça on n'est pas en train de faire des calculs. Il faut gagner à Rennes. C'est difficile, mais c'est le football. On a l'équipe pour». Un sentiment partagé par Mattéo Guendouzi.

«Pour une fois, on va avoir une semaine pour préparer le match, bien récupérer. On va jouer ces deux matches pour les gagner. On a à cœur d'aller là-bas et de faire une très bonne performance. Dans la tête de tout le monde, on va jouer pour tout gagner. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'on va avoir du temps pour préparer. Le doute ? Non, pas du tout. On est très serein, conscients de nos qualités. On sait ce qu'on a à faire, ce dont on est capable. Personne ne doute. On avraiment un très bel effectif». Rendez-vous le week-end prochain !