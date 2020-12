ASSE : la terrible disette de Denis Bouanga

Plus dure est la chute. Après trois victoires lors des trois premières journées de Ligue 1 Uber Eats, l'AS Saint-Etienne avait démarré tambour battant cette saison 2020-2021. Mais depuis le 17 septembre et leur succès 2 à 0 face à l'Olympique de Marseille, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard n'y arrivent plus. En effet, les hommes de Claude Puel restent sur une série de dix matches consécutifs sans victoire. Dans le détail, les Verts se sont inclinés à sept reprises et ils ont concédé trois matches nuls.

La suite après cette publicité

Bouanga n'a plus marqué depuis 10 matches

Une période difficile aussi bien collectivement qu'individuellement pour Denis Bouanga. Après une première année éclatante, l'attaquant aux 12 buts toutes compétitions confondues avec l'ASSE est à la peine. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé avec deux buts inscrits lors des trois premières journées. Muet face à Lorient, il avait ensuite marqué sur pénalty face Strasbourg (12 septembre) avant de récidiver contre Marseille le 17 septembre. Depuis, plus rien. Le Gabonais a enchaîné une série de dix rencontres sans trouver le chemin des filets.

Une terrible disette d'environ trois mois qui coïncide d'ailleurs avec la mauvaise passe des Verts. Mais Bouanga veut rapidement rectifier le tir, comme il l'a expliqué en conférence de presse ce mercredi. «On passe tous par des hauts et des bas. En ce qui me concerne, ça me travaille de ne pas être efficace. C'est très dur, on s'accroche, on travaille deux fois plus. Quand ce but viendra, il fera du bien à l'équipe. On a tous commencé très haut et on a ensuite été malmené. Avec les jeunes, ça marchait très bien. Après il y a eu des blessés...Mais on a réussi à stopper l’hémorragie. On se doit donc de repartir de plus belle en espérant gagner contre Angers».

Les Verts attendent le réveil du Gabonais

Puis, il a ajouté : «depuis trop longtemps, il nous manque une certaine efficacité. Il faut se donner les moyens de marquer et d’être devant le but comme en début de saison. Marquer ce premier but doit nous délivrer. On ne veut pas perdre, mais prendre des points au maximum contre Angers. Attention, faire des nuls, c’est toujours mieux que de perdre. On a montré de belles choses à Dijon, on aurait pu gagner. On veut gagner vendredi. C’est important». Une réaction est donc attendue vendredi à Angers. L'ASSE aura besoin de cadres forts pour relever la tête. Bouanga en fait partie.

Mais le leader offensif des Verts compte aussi sur ses coéquipiers. «On ne veut pas descendre. On a la tête tournée vers Angers, on va essayer de faire un résultat. Les retours de Ryad (Boudebouz) et Mathieu (Debuchy) nous apportent. Ils ont les bons mots». Se renforcer cet hiver sera aussi vital selon lui. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué à la chaîne Téléfoot. « Oui, on a besoin de joueurs d’expérience ou de plus jeunes pour ramener un peu de fougue dans cette équipe. Après, je sais qu’on a l’expérience et la capacité pour remonter au classement. Mais oui, personnellement, on serait content de joueurs qui arriveraient ». En attendant, la meilleure recrue de l'ASSE (15èmes, 12 points) pourrait être un Denis Bouanga enfin retrouvé. A lui de jouer !