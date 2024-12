PSG : les révélations étonnantes de Kylian Mbappé sur l’émir du Qatar

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves et est devenu un joueur du Real Madrid. Arrivé gratuitement dans la capitale ibérique, le Bondynois n’a pourtant pas eu les débuts escomptés et est en difficulté sur le pré malgré des statistiques assez intéressantes. Cet été, son avenir ne faisait plus aucun doute malgré certaines folles rumeurs qui faisaient état d’une potentielle grosse offre de l’émir du Qatar pour le convaincre de rester au Paris Saint-Germain. Pour autant, au micro de Canal+, l’attaquant de 25 ans a expliqué que cette rumeur était totalement fausse.

La suite après cette publicité

«C’est pas vrai. Je me rappelle. Je suis dans la voiture et une info sort comme quoi l’émir du Qatar va faire une offre irrefusable pour rester au PSG. J’en avais déjà eu avant. J’avais déjà refusé. Je leur dis bonjour. Il me parle dans les oreilles. Il m’a dit : "Tu vois, ils regardent tous, ils pensent que je vais te faire une offre mais tu as décidé de partir et je respecte ta décision. À table, il m’appelle, j’étais avec le président. On était en train de parler à la bonne franquette. Il m’a dit "Tu veux réaliser ton rêve d’aller au Real Madrid, merci pour tout, en plus tu as déjà prolongé quand la Coupe du Monde était chez nous au Qatar, on te remerciera jamais assez". Ça m’a touché. J’étais dans une situation compliquée. Je lui ai dit que je donnerai le meilleur jusqu’à la fin de la saison. Je vais essayer d’accompagner l’équipe». Voilà qui est clair !