Toulouse : Cristian Casseres devrait rester
Selon L’Equipe, Cristian Casseres devrait finalement rester au Toulouse FC cet hiver. Malgré son envie de départ et une offre de 8 M€ du Séville FC refusée mi-janvier, le club toulousain a choisi de privilégier la continuité sportive et n’entend pas vendre son milieu de terrain en cours de saison, sauf proposition exceptionnelle.
Cette position ferme a conduit l’entourage de l’international vénézuélien à cesser les recherches avant la fin du mercato, fixée au 2 février. Revenu titulaire lors de la victoire à Brest (2-0), Casseres est désormais parti pour terminer la saison avec le TFC, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Une très bonne nouvelle pour la fin de saison du Téfécé.
