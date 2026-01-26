Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Toulouse : Cristian Casseres devrait rester

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cristian Casseres @Maxppp

Selon L’Equipe, Cristian Casseres devrait finalement rester au Toulouse FC cet hiver. Malgré son envie de départ et une offre de 8 M€ du Séville FC refusée mi-janvier, le club toulousain a choisi de privilégier la continuité sportive et n’entend pas vendre son milieu de terrain en cours de saison, sauf proposition exceptionnelle.

La suite après cette publicité

Cette position ferme a conduit l’entourage de l’international vénézuélien à cesser les recherches avant la fin du mercato, fixée au 2 février. Revenu titulaire lors de la victoire à Brest (2-0), Casseres est désormais parti pour terminer la saison avec le TFC, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Une très bonne nouvelle pour la fin de saison du Téfécé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Toulouse
Cristian Cásseres

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Toulouse Logo Toulouse
Cristian Cásseres Cristian Cásseres
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier