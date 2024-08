Luis Henrique justifie sa prolongation à l’OM

C’est un sacré retournement de situation pour Luis Henrique. Prêté à Botafogo, le Brésilien n’était pas prédestiné à rester à Marseille mais ses performances et ses qualités ont tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi. L’Italien a même titularisé l’ailier dès la première journée à Brest. Et alors qu’il arrivait en fin de contrat à la fin de cette saison, le joueur de 22 ans a préféré prolonger son contrat, maintenant que le club lui fait confiance. Il est lié aux Phocéens jusqu’en 2028 et se dit ravi de pouvoir faire dans la continuité.

«Je suis très content parce que le club me donne de la confiance. J’espère donner le meilleur sur le terrain, affirme l’intéressé en conférence de presse ce vendredi. Le coach a parlé avec moi pour me mettre à l’aise. Cela a été important. Le coach veut que je sois décisif et rapide, sans que ça gêne mes coéquipiers. Ça m’a donné de la force. Je veux tout faire pour continuer comme ça. Je veux être un grand joueur, je pense toujours comme ça. J’espère tout donner. Il fallait marquer, je sentais cela en moi. Au Brésil, j’ai joué en tant qu’attaquant. Je veux marquer plein de buts, aider l’équipe car on veut se qualifier pour la Ligue des Champions et être champion de France.»