EdF : Deschamps et Tchouaméni encensent Modric

Luka Modric a encore brillé lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations, où la Croatie a dominé la France (2-0). Avant le match retour, les Bleus savent qu’ils devront réaliser un exploit pour renverser la situation face à une équipe croate redoutable, capable de maîtriser le ballon et de faire preuve de solidité dans les moments difficiles. Aurélien Tchouaméni, en conférence de presse, n’a pas caché son admiration pour le meneur de jeu du Real Madrid : « L’équipe croate est technique, sait manier le ballon et faire le dos rond quand ils ressentent le besoin. Surpris ? Non, pas vraiment. Modric est une légende du Real Madrid et du football. C’est un plaisir et un honneur de profiter de chaque seconde sur et en dehors du terrain parce que c’est une top personne. »

La suite après cette publicité

Didier Deschamps admire lui aussi le maitre à jouer croate. Malgré les 39 ans du Ballon d’Or 2018, il reste un élément majeur de sa sélection, en témoigne le match aller face aux Bleus. «Modric, cela fait un moment. Il a toujours été décisif, influent, insiste le sélectionneur en conférence de presse. Il joue au Real Madrid, pas 90 minutes, mais c’est un professionnel qui se gère et qui a de l’influence. Kovacic également, je peux donner l’exemple de Caleta-Car, qui a été performant sans jouer avec Lyon. Modric est toujours à un très bon niveau, il a une qualité de passe qu’il faut au moins limiter, mais il a l’intelligence de trouver des solutions dans des zones neutres.»