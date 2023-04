LOSC : la colère noire de Rémy Cabella après la défaite à Angers

La suite après cette publicité

Triste désillusion pour le LOSC dans sa quête de l’Europe. Les Dogues de Paulo Fonseca se sont inclinés ce samedi après-midi sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers (1-0), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Si ce succès vient mettre fin à une série noire de 21 matches sans la moindre victoire pour les Scoïstes, cette défaite est incompréhensible pour le milieu offensif nordiste Rémy Cabella (33 ans), dégoûté lors de son interview d’après-match au micro de Prime Video, quelques instants après le coup de sifflet final.

*«Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais quand on vient jouer ici face aux derniers, il faut se donner à 2000%. Ce qu’on a fait là, c’est une erreur de parcours. On s’était dit de gagner tous les matches jusqu’à la fin de saison mais voilà, on est passés à travers. Franchement, je suis dégoûté. Après, on a eu des occasions en première (période, ndlr), il fallait les mettre au fond. Ils (les Angevins, ndlr) n’ont pas lâché, ils ont joué librement et ils ont mis un but parce qu’ils en voulaient plus que nous aujourd’hui, et ça, c’est pas normal. Quand on a un objectif en tête et qu’on veut aller chercher quelque chose, il faut se donner à 100.000%. Après on ne va pas lâcher, il reste 8 matches, ça arrive de passer à travers. Mais je pense qu’on est tous déçus, énervés et ça fait ch**er», a déclaré le joueur de 33 ans.

À lire

Ligue 1 : le LOSC tombe de très haut à Angers