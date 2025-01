Ça tourne au fiasco pour Tottenham et Ange Postecoglou !

Séduisant cinquième de Premier League la saison dernière, Tottenham est désormais bien loin de telles considérations. Battu 3-2 ce dimanche par Everton, le club du Nord de Londres a connu sa douzième défaite de la saison en Premier League. Quinzième, Tottenham compte certes huit points d’avance sur Ipswich Town, premier relégable, mais a déjà dit adieu ou presque aux places européennes. Bournemouth qui est septième est situé à treize points de Tottenham. Une situation critique pour les Spurs dont le principal espoir se situe désormais dans les coupes avec une demi-finale de League Cup (victoire 1-0 à l’aller contre Liverpool), un quatrième tour de FA Cup contre Aston Villa et la Ligue Europa où le club est actuellement neuvième, ce qui signifie barragiste lors d’un seizième de finale.

Quelques perspectives de sauver la saison existe mais pour la Premier League cela devient difficile avec une cinquième défaite (et un nul) en six matches. Il faut remonter à la large victoire 5-0 contre Southampton le 15 décembre dernier pour retrouver trace d’une victoire des Spurs en Premier League. Si Tottenham détient pourtant la deuxième attaque du championnat derrière Liverpool (45 buts marqués) sa défense est un réel problème (35 buts concédés, 15e meilleure défense de Premier League). Avec Radu Dragusin et Archie Gray (milieu de terrain) qui composent une charnière expérimentale, Tottenham paye une terrible hécatombe dans son équipe. Actuellement, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Cristian Romero, Micky van de Ven, Ben Davies, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson, Timo Werner, Wilson Odobert et Dominic Solanke sont sur le flanc. Soit l’équivalent d’une équipe entière.

Ange Postecoglou menacé

Un véritable problème qui fait que malgré ses résultats décevants, Ange Postecoglou conserve des soutiens. Ancien international anglais, Dean Ashton a tenu à le défendre. Le consultant de Sky Sports estime que les blessures ont un rôle prépondérant dans la mauvaise passe des Spurs et que l’homme de la situation est toujours Ange Postecoglou : «si vous êtes un fan de Tottenham et que vous voulez que Postecoglou parte, alors je pense que vous êtes fou.» Par contre Jamie O’Hara a été plus sévère et a réclamé le départ du coach de Tottenham : «c’est tout simplement ridicule. Je sais qu’ils ont des blessés, mais ça ne peut pas continuer. Nous sommes dans une lutte pour la relégation. C’est embarrassant. Je serais surpris si Ange survit, peu importe les blessures et peu importe ce que nous avons en termes de résultats dans les Coupes, la Premier League est le gagne-pain, ce n’est pas suffisant.» Vice-capitaine de Tottenham, James Maddison a livré un constat implacable et appelle à l’union sacré : «nous avons 11 joueurs seniors en forme, mais la première mi-temps est inacceptable ! Nous traversons une période difficile. Nous devons accepter que nous n’avons pas été à la hauteur. Nous devons rester unis et nous battre, c’est la seule façon d’y parvenir.»

Voulant renverser la tendance même si les médias anglais estiment que sa place de coach se retrouve de plus en plus fragilisée, Ange Postecoglou veut tenir le cap et pense qu’il peut inverser la donne : «c’est un résultat difficile. Nous avons eu du mal à vraiment entrer dans le match en première mi-temps et cela a donné de l’élan à Everton. Nous nous sommes donné une montagne à gravir, mais les joueurs ont certainement essayé de reprendre le match, mais nous n’avons pas réussi. Nous sommes évidemment assez tendus. Nous avions littéralement 11 joueurs en forme pour débuter le match. C’est de ma faute si je tente de restructurer un peu. Nous n’avions pas un contrôle total de notre organisation, surtout au début, et Everton en a profité et nous en avons payé le prix. Si vous regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons, cela finira par se dissiper. J’espère et je crois que ce sera le cas. Nous nous donnerons l’occasion d’obtenir une performance et des résultats réguliers. Je n’ai certainement pas perdu la foi ou la détermination pour renverser la situation et les joueurs ont montré en deuxième mi-temps qu’ils n’avaient pas perdu la foi non plus.» Au fond du gouffre, Ange Postecglou et Tottenham n’auront plus vraiment le droit à l’erreur désormais.