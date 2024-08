FC Barcelone : 6 joueurs sont interdits de jouer la Liga

Le FC Barcelone est dans une situation financière très délicate. Rien de nouveau bien sûr, puisque ça fait plusieurs saisons maintenant que les Barcelonais rament énormément sur le plan financier. C’est surtout avec le fair-play financier de la Liga qu’ils ont énormément de problèmes, puisque les Catalans galèrent énormément à enregistrer les contrats des joueurs qu’ils recrutent. Lors de son arrivée en Catalogne en 2022, Jules Koundé avait par exemple dû attendre avant de pouvoir être inscrit auprès de la Liga.

La suite après cette publicité

Et cet été, le Barça connaît les mêmes problèmes. Plus tôt cette semaine, la Cadena SER dévoilait que le club ne pouvait pas enregistrer le contrat de Dani Olmo, la recrue phare du marché estival blaugrana. La radio, dans un nouvel article publié sur son site internet, confirme son information en s’appuyant sur des sources internes du Barça et de la Liga. Dans l’état actuel des choses, Olmo est indisponible pour le match de Valence de samedi.

À lire

L’Europe attend Kylian Mbappé au tournant, le Barça accélère sur le dossier Luis Diaz

La tuile pour Olmo et Victor

Mais il n’est pas le seul joueur sur lequel ne pourra pas compter Hansi Flick pour sa grande première en Liga. Effectivement, selon la Cadena SER, Pau Victor, l’autre recrue estivale, est aussi indisponible car il n’a pas pu être enregistré. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la Liga, dans la rubrique des transferts, pour constater que les deux Espagnols ne sont effectivement pas encore inscrits.

La suite après cette publicité

Puis, il y a les cas Íñigo Martínez et Vitor Roque. La saison dernière, ils avaient pu être enregistrés de façon temporaire grâce à une exception faite par la Liga. Ce qui ne sera pas possible cette année. Si le Brésilien devrait partir, l’Espagnol reste un joueur plutôt utile en défense et c’est donc une mauvaise nouvelle pour Flick. Pablo Torre et Alex Valle, de retour de prêt, sont également privés de match pour l’instant. Le Barça va donc devoir redoubler d’efforts pour vendre des joueurs, alors que la Liga devrait valider la vente de certains actifs du club dans les jours à venir qui permettront à Laporta et Deco d’avoir un peu plus de marge de manoeuvre.