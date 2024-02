OL : les vérités de John Textor sur le dossier Benzema

En froid avec son club d’Al-Ittihad, Karim Benzema a été annoncé partant. En France, la ville de Lyon s’est émue quand des rumeurs ont fait état d’un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour son ancien buteur. Les Gones ont-ils réellement essayé de faire revenir l’enfant prodige ? Interrogé à ce sujet, John Textor a confirmé avoir déjà tenté le coup.

«Par le passé, j’ai déjà été confronté à cette situation, on avait 1% de possibilité d’aller chercher quelqu’un comme Benzema. Si on n’est pas conscient de ces moments spéciaux où les étoiles s’alignent et qu’un talent se présente à nous, si je ne fais pas attention, je ne fais pas mon job. Il ne faut pas pour autant se laisser distraire… Si j’ai l’occasion de convaincre un joueur et de faire que l’impossible devienne possible avec ma situation, je continuerai à tenter ma chance», a-t-il confié en conférence de presse.

