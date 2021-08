Jaume Roures remet en cause le départ de Lionel Messi

Présent en conférence de presse à 11 heures, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s'est exprimé sur les raisons du départ de Lionel Messi, officiellement annoncé ce jeudi soir : «nous nous sommes heurtés à un contexte financier hostile. Avec le contrat proposé à Leo, la masse salariale représentait 110% des revenus du club. Vu le fair-play financier de la Liga, c'était impossible. Les chiffres du club, après notre audit, sont bien pires que ce l'on nous avait dit. Les pertes sont bien plus importantes que nous le pensions. Tout cela ne nous donne aucune marge salariale.» Alors que tout portait à croire que la Pulga allait poursuivre l'aventure en Catalogne, les contraintes économiques du club catalan auraient eu raison de l'avenir du natif de Rosario. Un argument laissant perplexe un certain Jaume Roures.

Présent dans une émission diffusée par RAC1, le fondateur de Mediapro a assuré que «l’inscription de Messi pour LaLiga était entièrement convenue depuis des jours». Avant d'ajouter : «je sais avec foi que la question Messi a été fait et résolu positivement par le club et par la Liga. Il y a 48 heures, l’accord était prêt à être annoncé, mais quelque chose s’est passé.» Selon Roures, l'un des garants de la candidature de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, le contrat du Barça avec Messi «a été fait et écrit depuis des jours». Ainsi, selon lui, la non-prolongation de la star argentine «a plus à voir avec la planification sportive qu’un désaccord économique». Une nouvelle sortie qui ne manquera pas de faire réagir...