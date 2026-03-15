Nouvelles révélations sur les tensions dans le vestiaire du PSG

C’est un week-end calme pour le Paris Saint-Germain. Contrairement à ses voisins européens - dont son rival de Ligue des Champions Chelsea - le club de la capitale est au repos. La direction parisienne avait ainsi demandé au FC Nantes le report de ce match pour préparer du mieux possible le retour contre les Blues, et les Canaris ont donné leur feu vert.

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« Cette pratique de favoriser les parcours des clubs français engagés en Coupes d’Europe n’est pas nouvelle et a historiquement profité à de nombreuses formations », indique ainsi le site officiel de la Ligue 1. Il faut dire que le PSG a bien besoin de ce repos et de ces jours supplémentaires pour préparer la rencontre. Si le champion d’Europe en titre a obtenu un résultat très favorable à l’aller (5-2), qui le met en très bonne position pour ce retour, les choses n’ont pas forcément été simples pour Luis Enrique et ses troupes ces dernières semaines.

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Marquinhos, la figure qui rassemble

Les Parisiens n’ont pas toujours été convaincants, à l’image des défaites contre Rennes (3-1) ou l’AS Monaco (3-1) en championnat, affichant de nombreuses lacunes en défenses, avec des playmakers moins inspirés au milieu et en attaque. Comme l’indique L’Equipe dans un article consacré à Marquinhos, en plus des problèmes évidents qui sont visibles de tous sur le rectangle vert, il y a aussi quelques petites tensions dans le vestiaire.

Le média précise que le vestiaire parisien est de façon générale plutôt uni, mais des tensions existent. La présence du défenseur brésilien permet d’ailleurs de souder un peu tout le monde, à l’heure où les autres joueurs qui pourraient assumer un rôle de leader ne font pas l’unanimité auprès de tout le monde. Sans donner plus de détails, le journal confirme ainsi les craintes qui existaient concernant des ruptures dans l’effectif, après les fameux propos d’Ousmane Dembélé notamment. Canal+ expliquait à l’époque que Marquinhos et Vitinha étaient du côté du Français. Espérons pour le PSG que ces quelques petits soucis en interne ne viennent pas gâcher une potentielle nouvelle saison brillante…