Félix Lemaréchal quitte Strasbourg pour le Club Bruges

Felix Lemaréchal (22 ans) quitte Strasbourg pour signer du côté du Club Bruges. Le milieu de terrain s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Belges, qui ont déboursé 6,5 M€ dans ce transfert (+1,5 M€ de bonus). C’est un retour en Jupiler League pour lui puisqu’il avait été prêté à l’autre club de la ville, au Cercle Bruges, du temps où il évoluait à Monaco.

La suite après cette publicité

«Félix Lemaréchal signe un contrat de trois saisons et demie avec les Blauw-Zwart», confirme les Brugeois. Titulaire l’an passé et en début de saison avec Liam Rosenior, l’international espoirs français (5 sélections) avait perdu du terrain ces derniers mois. La venue de Gary O’Neil sur le banc du Racing a confirmé cette tendance.