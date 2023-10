Marcelino se paie encore l’OM

Marcelino ne gardera pas un souvenir impérissable de l’Olympique de Marseille. Parti moins de deux mois après son arrivée sur la Canebière, l’Espagnol continue d’affirmer que le projet marseillais n’est pas solide et qu’il est impossible d’en avoir un viable.

La suite après cette publicité

« Les faits sont là. Il y a un changement constant d’entraîneurs et de joueurs. Les entraîneurs ne restent pas en place plus d’un an. Il est clair que quelque chose peut être amélioré. Il est impossible de générer un projet solide et gagnant. On peut gagner des compétitions de courte durée parce que c’est le football, mais un titre ne suffira pas pour s’établir dans le football européen parce que cela se manifeste normalement par des projets à long terme », a-t-il déclaré dans AS.