Nice : Amélie Oudéa-Castéra salue l’ouverture de l’enquête sur Youcef Atal

Embarqué dans une tempête médiatique et judiciaire depuis qu’il a relayé sur ses réseaux un appel à la haine contre les juifs, Youcef Atal a beau s’être excusé, le latéral de Nice est dans de sales draps. Alors que son club a fait savoir qu’il allait le rencontrer, Atal a vu la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sortir du silence.

« Je salue l’ouverture par le parquet de Nice d’une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée, concernant Youcef Atal. Elle fait suite au signalement conjoint de Christian Estrosi et du préfet, avec lesquels j’avais pu échanger dès hier matin. Je me félicite que le conseil national d’éthique de la FFF, comme c’est son rôle, se soit emparé des faits. Les instances disciplinaires de la LFP sont désormais saisies du dossier. J’ai également pu échanger avec le président de l’OGC Nice: dans les prochaines heures, un échange aura lieu entre le joueur et le club. Je serai vigilante à l’égard des décisions qui seront prises à son issue. Jamais l’antisémitisme, le racisme ou les messages de haine n’auront leur place dans notre championnat, ni leurs auteurs sur nos pelouses ou dans nos tribunes », a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par RMC Sport.