Nantes-Monaco : les compositions officielles

À la Beaujoire, le FC Nantes (8e) reçoit l'AS Monaco (7e) à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Enjeu pour les deux équipes : toucher du bout du pied les places européennes (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 17h05). Sur trois succès de rang, les Canaris veulent faire la passe de quatre. En face, nommé en lieu et place de Niko Kovac, Philippe Clément fait ses grands débuts sur le banc asémiste.

Pour ce match, entre les blessés (Cyprien), les malades du Covid (Manvelyan) et les joueurs partis à la CAN (Simon, Castelletto, Coulibaly, Traoré), Antoine Kombouaré doit composer avec de nombreux absents. Il choisit d'aligner un 4-3-3, avec le jeune Quentin Merlin dans l'axe et Pereira de Sa aux côtés de Blas et Kolo Muani devant. En face, Philippe Clément doit lui aussi jongler avec les défections (Ben Yedder, Fofana, Disasi, Golovin, Diatta, Fabregas...). Le premier onze du technicien belge est un 4-2-3-1 avec, surprise, Caio Henrique aligné au poste de numéro 10, en soutien de Volland.

Les compositions d'équipes :

Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Fabio - Chirivella, Moutoussamy, Merlin - Pereira de Sa, Blas, Kolo Muani

Monaco : Nübel - Sidibé, Maripán, Badiashile, Jakobs - Matazo, Tchouameni - Martins, Caio Henrique, Diop - Volland