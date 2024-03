Michel Der Zakarian tacle Kylian Mbappé

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 6 à 2 à Montpellier. Les hommes de Luis Enrique ont été aidés par un Kylian Mbappé des grands soirs. Le Français a signé un triplé. Questionné au sujet du futur départ de KM7 après la rencontre, Michel Der Zakarian, l’entraîneur du club de la Paillade, n’a pas mâché ses mots.

La suite après cette publicité

«J’en ai rien à foutre. Il n’est plus là, il n’est plus là, ce n’est pas grave.» Puis, quand il a été interrogé sur la prestation du Parisien, il a répondu : «il nous a mis trois buts. On l’a laissé frapper deux fois et on sait que, quand on lui laisse le temps, il a un talent… Il a mis où il fallait. On a quand même pris trois buts comme ça.» MDZ ne regrettera pas KM7.