OM : la mise au point de Roberto De Zerbi sur le cas Mbemba

Troisième de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse du Montpellier HSC, dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison encourageant malgré deux derniers résultats plus décevants (défaite contre Strasbourg et nul face à Angers juste avant la trêve internationale). Contre les Héraultais, les hommes de Roberto De Zerbi auront donc à cœur de se relancer et ainsi garder le rythme du PSG mais surtout de l’AS Monaco, en tête du classement. Pour ce match, les Olympiens devraient compter sur leurs principaux éléments et pourraient également voir le retour de Chancel Mbemba dans le groupe.

En effet, après plusieurs semaines de conflit avec ses dirigeants, l’ancien défenseur du FC Porto a finalement été réintégré à l’équipe première des Phocéens, participant notamment à une partie de la séance ce jeudi. Un retour suscitant rapidement de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, particulièrement chez les supporters du club marseillais. Pourtant, comme nous vous le révélions dernièrement, ce retour ne change en rien les desseins de la direction du club Ciel et Blanc, souhaitant simplement se mettre en conformité avec la Charte du football Professionnelle.

RDZ ne compte toujours pas sur Mbemba

Présent en conférence de presse avant de défier le MHSC, Roberto De Zerbi a donc logiquement été questionné sur la situation et le technicien italien en a profité pour diffuser un message transparent. «J’ai toujours dit la vérité et j’essaye de bien me comporter avec tout le monde. La situation n’a pas changé avec lui. J’avais parlé de lui cet été et dans mon rôle, je dois prendre des décisions comme avec Veretout, Gigot et Pau Lopez dans la reconstruction de l’équipe», a tout d’abord commenté l’ex-coach de Brighton au sujet du Congolais de 30 ans.

Et de poursuivre : «on leur avait dit, lui compris, qu’on souhaitait entamer un cycle avec d’autres joueurs, ça n’enlève en rien ses qualités. Après, ce n’est pas une question que vous m’avez posée quand on était premiers au classement. Ce sont des choix que l’on a fait pour aller de l’avant mais ce sont des choix effectués avec respect». Une mise au point qui prouve donc un peu plus que Chancel Mbemba, en fin de contrat en juin prochain, n’a quasiment aucune chance d’évoluer de nouveau en Ligue 1 avec l’OM.

