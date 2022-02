PSG : le CUP dézingue Leonardo et Kheira Hamraoui au Parc des Princes

Après avoir déserté le virage Auteuil durant la première demi-heure de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais au Parc des Princes (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site), le Collectif Ultras Paris a enchaîné les banderoles après avoir investi les tribunes, afin d'exprimer son mécontentement concernant l'actualité du club de la capitale.

Les ultras parisiens ont fustigé le rôle de leur directeur sportif Leonardo, l'attitude de la milieu de terrain Kheira Hamraoui et de leurs joueurs, et apporté leur soutien à Aminata Diallo, accusée à tort d'avoir fomenté l'agression de sa coéquipière au PSG : «Une mi-temps pour prouver notre mécontentement, combien en faut-il prouver votre engagement, Marquinhos l'exemple à suivre», «Leonardo : l'heure de dégager ?», «Respecter la section féminine ! Aminata Diallo on te soutient fort, Hamraoui, à qui le tour ?», «Une formation délaissée, une discipline à désirer, des mercenaires surpayés.» Des banderoles suivies d'une bronca à la mi-temps, belle ambiance...