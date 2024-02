Monaco : la grosse sortie d’Adi Hütter sur son équipe

L’AS Monaco est capable du pire comme du meilleur ces dernières semaines. Pourtant, c’est dans le pire que les Monégasques semblent être les meilleurs. Ce dimanche, l’ASM a chuté à domicile face à un Toulouse FC mal en point. Un nouveau coup dur pour le club asémiste qui stagne à la quatrième place de l’élite. Forcément, ce revers fragilise le mandat d’Adi Hütter. Déjà pointé du doigt il y a quelques rencontres, le technicien autrichien s’était offert un sursis la semaine dernière en battant Nice (2-3).

Après la défaite contre Toulouse, l’ancien coach de l’Eintracht Francfort s’est fendu d’un discours lucide mais qui peut paraître surprenant : «on a trop de hauts et de bas cette saison. On a tiré 23 fois. Mais ce n’est pas acceptable de concéder de tels buts. On peut analyser, parler de tactique. Mais on n’est simplement pas assez compétitif. Je crois qu’on est capable d’être en haut du classement, a-t-il cependant assuré. Mais en continuant à cumuler ce genre d’erreurs, ce sera de plus en plus dur. Prendre un point sur 12 à domicile, ce n’est pas bon. On était dans une bonne situation avant le match. On a raté une grosse chance de passer deuxième. C’est très frustrant.»