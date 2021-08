PSG-Strasbourg : le groupe parisien sans Neymar ni Messi !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce samedi matin la liste des joueurs convoqués pour la réception du Racing Club de Strasbourg à 21 heures. Mauricio Pochettino devra faire sans ses internationaux sud-Américains (Neymar, Paredes, Di Maria...), encore en pleine reprise après avoir disputé la Copa América cet été. Si le Néerlandais Georginio Wijnaldum est présent dans le groupe, tout comme Achraf Hakimi, les trois autres nouvelles recrues ne seront pas de la partie ce soir.

Si la présentation des recrues estivales est prévue à 19h30, Sergio Ramos (rééducation), Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi (reprise) ne figureront pas sur la feuille de match de cette rencontre. La Pulga devrait être prêt pour le déplacement à Francis Le Blé pour y affronter le Stade Brestois 29. Le gardien de but italien, champion d'Europe avec la Squadra, n'a repris l'entraînement collectif qu'il y a une semaine, tout comme son coéquipier en club et en sélection Marco Verratti.