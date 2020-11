Accord de principe entre le Real Madrid et Sergio Ramos !

Décidément, il n’y a pas un jour où l’on ne parle pas de Sergio Ramos (34 ans). Même hier, lorsqu’il est sorti blessé du match de la Roja alors que l’Espagne cartonnait l’Allemagne (6-0), laissant craindre le pire pour les fans de la Casa Blanca. Mais ce matin, les supporters du Real Madrid devraient quand même prendre leur petit déjeuner avec le sourire.

D’une part parce que leur sélection nationale a explosé la Nationalmannschaft et ensuite parce que l’émission El Larguero, diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER, a annoncé cette nuit qu’une avancée majeure avait été faite dans le dossier Ramos. Le média affirme qu’un accord de principe a été trouvé entre l’international espagnol et le Real Madrid.

Florentino Pérez fait une entorse à son règlement pour Ramos

Contrairement à ce qu’il propose (et impose) à ses éléments âgés de plus de 30 ans, Florentino Pérez aurait finalement donné son accord pour accorder à son capitaine les deux ans de prolongation qu’il réclamait. Malgré la longueur des discussions, les deux parties étaient loin du point de rupture. Les Merengues ne voulaient pas se séparer d’un tel leader et ce dernier croisait les doigts pour qu’un effort soit fait, histoire qu’il puisse terminer sa carrière à Madrid.

Cette annonce fait suite à la vague d’optimisme constatée dans les propos tenus par le père du joueur et le président de la Liga, Javier Tebas. Les deux parties espèrent désormais pouvoir officialiser la bonne nouvelle d’ici la fin de l’année 2020. Si l’évocation d’un intérêt du Paris Saint-Germain était donc bien pour mettre une petite pression à la Casa Blanca, reste maintenant à savoir si Ramos touchera moins ou plus que son salaire actuel de 12 M€ par saison.