Real Madrid : le père de Sergio Ramos est optimiste

Depuis plusieurs jours, le dossier Sergio Ramos passionne les médias espagnols. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le défenseur emblématique du Real Madrid arrivera-t-il convaincre Florentino Pérez de lui offrir une prolongation de deux ans ?

La suite après cette publicité

Ce matin, la presse locale indiquait que la Casa Blanca ne cédait pas à la panique dans cette affaire. Et cet après-midi, c’est le père du joueur, José Maria Ramos, qui est sorti du silence dans l’émission El Chiringuito de Jugones. « Nous sommes tranquilles et donc optimistes. Nous sommes confiants sur le fait qu’il reste et que tout soit réglé ».