Chelsea tout proche de doubler le PSG pour Achraf Hakimi

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Paris Saint-Germain a fait d'Achraf Hakimi (Inter) sa priorité sur ce mercato pour le poste de latéral droit. Mais le club de la capitale n'est pas tout seul sur le coup et les dernières nouvelles en provenance d'Italie et d'Angleterre ne sont pas bonnes. Comme l'expliquent Sky Sports et Sky Italia, Chelsea a passé la vitesse supérieure pour le Marocain de 22 ans en s'alignant notamment sur l'offre parisienne, à savoir 60M€. Mais ce n'est pas tout.

Car pour faire baisser la note (les Nerazzurri attendent environ 80 millions d'euros), les Blues négocient avec l'Inter pour intégrer un joueur dans la transaction. Les noms de Marcos Alonso et Davide Zappacosta sont sortis et concernant le premier, la formation italienne semblerait séduite. Pour le second, une réunion aurait même eu lieu entre les agents et les dirigeants milanais... L'affaire pourrait donc se compliquer pour le PSG.