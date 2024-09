La réaction de l’Argentine à l’absence de Lionel Messi des nommés pour le Ballon d’Or

C’est une liste de nommés pour le Ballon d’Or 2024 qui marque la fin d’une ère. Pour la première fois depuis 2003, on ne retrouve aucune trace de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo dans la liste. La fin de la domination des deux ogres, avec 18 nominations pour 5 sacres pour le Portugais, et 16 nominations pour 8 sacres pour l’Argentin. Tout indique que Vinicius Junior et Jude Bellingham vont se disputer le Graal des distinctions individuelles cette année.

Il est donc intéressant de se tourner vers les réactions des médias argentins, où Lionel Messi est considéré comme un dieu, lui qui a remporté la Copa América 2024 avec son pays il y a quelques semaines seulement. Curieusement, les journalistes argentins sont plutôt mesurés et ne crient pas au scandale. S’il est vrai qu’il évolue en Major League Soccer désormais, le fait d’avoir remporté la Copa América pouvait faire penser que ses compatriotes allaient se mobiliser et réclamer sa présence.

Les Argentins ne sont pas frustrés

« Le gagnant succèdera à Lionel Messi, qui a remporté le trophée lors de la dernière édition et a le record absolu avec 8 titres. Avec Leo hors-compétition, une nouvelle ère démarre dans la planète football », résume sobrement Olé, qui parle surtout de ses compatriotes Emiliano Martinez et Lautaro Martinez. Pas d’amertume ni de rage dans les propos du principal quotidien sportif argentin donc. « Il y a aussi des absences remarquées, comme celle de Lionel Messi, qui n’a pas été inclu dans les 30 finalistes du titre qu’il a remporté », résume Clarin. « Lors de sa première saison en MLS, il a eu quelques blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant des périodes de temps prolongées », rajoute le journal.

« Une question logique, naturelle et biologique. Le jour allait venir, quoi qu’il arrive. […] Messi a soulevé sa deuxième Copa América consécutive, mais cette fois il a été moins décisif et plus soutenu par l’équipe, sans pouvoir terminer la finale de Copa », résume La Nacion. « Les adieux de Messi, qui a souffert de plusieurs blessures malgré le titre en Copa América, et de Ronaldo, qui a dit au revoir à l’Euro rapidement, s’approchent », y va de son côté TyC Sports. Pas de rancœur donc !