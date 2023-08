Arsenal - Monaco : les compositions officielles

Arsenal accueille son habituelle Emirates Cup ce soir, en affrontant Monaco à 19h. Les Gunners, qui restent sur une victoire prolifique face à Barcelone (5-3), répètent leurs gammes une dernière fois avant le premier rendez-vous important de leur saison : le Community Shield, face à Manchester City, ce dimanche. De leur côté, les Monégasques ont déjà disputé 6 rencontres cet été, pour 3 succès. Ils rencontreront encore le Bayern lundi prochain, avant le début de la saison de Ligue 1 contre Clermont le 13 août.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Arteta titularise Thomas Partey, Declan Rice et Vieira au milieu de terrain. Smith Rowe est également dans le XI, avec Nketiah et Martinelli. Pour Monaco, Köhn est dans les buts. Ben Yedder a le brassard de capitaine, et animera l’attaque de l’ASM avec Golovin et Ben Seghir. Fofana et Camara sont au milieu de terrain, Caio Henrique et Vanderson animeront les couloirs.

À lire

Nketiah égalise pour Arsenal contre Monaco !

Les compositions

Arsenal : Ramsdale (g.) - Tomiyasu, Saliba, Kiwior, Timber - Partey, Rice, Smith Rowe - Vieira, Nketiah, Martinelli

La suite après cette publicité

Monaco : Köhr (g.) - Maripan, Magassa, Matsima - Vanderson, Fofana, Camara, Caio Henrique - Ben Seghir, Ben Yedder, Golovin