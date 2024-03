Manchester United, Pays-Bas : mais où est passé Tyrell Malacia ?

Les supporters de l’OL s’en souviennent encore. Été 2022, le club rhodanien est à la recherche d’un latéral gauche de haut niveau. Alors que la cellule de recrutement de l’époque n’était pas forcément aussi efficace que l’actuelle, Peter Bosz, le coach de l’époque, glisse le nom de plusieurs joueurs évoluant en Eredivisie, le championnat néerlandais. Dès lors, Tyrell Malacia est suivi assidûment. Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs de Feyenoord, la flèche Malacia a été l’un des grands artisans du parcours du club de Rotterdam jusqu’en finale de Ligue Europa Conférence, éliminant Marseille en demi-finale. Dès lors, les dirigeants rhodaniens accélèrent et parviennent à trouver un accord verbal avec le joueur, enclin à s’installer entre Rhône et Saône pour poursuivre sa progression. Finalement, Manchester United arrive dans le dossier et grille la politesse aux Rhodaniens. Démunis, ces derniers misent alors sur Nicolas Tagliafico, solution de repli prestigieuse.

Dès lors, l’épisode est rapidement oublié du côté du joueur qui s’installe directement chez un cador de Premier League. Pour ses débuts, le défenseur gauche explosif offensivement se fait rapidement une place dans le onze d’Erik ten Hag. Avec le retour de son concurrent Luke Shaw, le natif de Rotterdam joue un peu moins et alterne entre le banc et le onze. Rien d’alarmant pour un jeune joueur qui doit prendre ses marques dans une si grande institution. Ainsi, sans faire parler énormément, sa première saison est assez réussie dans le nord de l’Angleterre. Apparu à 39 reprises, l’international néerlandais (9 sélections) a montré de solides bases défensives et offensives qui lui permettent d’être adopté par le public d’Old Trafford.

Le retour de Malacia est imminent selon Ten Hag

Pourtant, c’est par la suite que les choses vont se gâter pour l’ancien de Feyenoord. Blessé depuis le début de saison, le latéral gauche n’a pas disputé la moindre minute. Alors qu’une blessure au genou est évoquée, aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet et entretient le doute autour de l’absence du joueur de 24 ans. Pire encore, le gaucher n’a plus posté sur ses réseaux sociaux depuis le 11 juillet 2023. Inquiets, plusieurs fans du club le plus titré outre-Manche l’ont alors interpellé sur les réseaux sociaux afin de savoir s’il allait bien. Aucune réponse. En décembre dernier, Manchester United affirmait que le joueur était sur le chemin du retour. Plus de trois mois plus tard, toujours aucune trace de Tyrell Malacia.

Pour avoir des nouvelles un poil plus étayées, il faut se tourner vers son entraîneur Erik Ten Hag. Interrogé sur la disparition de son joueur, le coach batave a affirmé que le revoir cette saison est illusoire : «il a eu des problèmes lors de sa rééducation. Cela prend trop de temps, c’est mauvais pour lui. C’est mauvais pour nous. Mais maintenant, nous avons franchi un cap et c’est positif : il reviendra bientôt sur le terrain. Je ne pense pas qu’il faille attendre longtemps avant qu’il ne revienne à l’entraînement de l’équipe. En revanche, je pense qu’il sera difficile pour lui d’être disponible cette saison.» Partie sur de bonnes bases, l’aventure de Tyrell Malacia à Manchester United prend donc une tournure inquiétante. Disparu des radars depuis près d’un an, personne ne sait vraiment où il est et les seules nouvelles qui nous parviennent sont peu rassurantes. Tout le monde espère désormais le revoir au plus vite sur un terrain de football, visiblement pour la saison 2024-2025.