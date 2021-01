La short-list de Chelsea pour remplacer Frank Lampard

Chelsea a frappé fort l'été dernier. Le club londonien a sorti le chéquier pour faire plaisir à Frank Lampard, et a dépensé, en temps de crise, plus de 200 millions d'euros pour faire venir des joueurs du calibre de Kai Havertz (80 M€), Timo Werner (53 M€), Ben Chilwell (50,2 M€), Hakim Ziyech (40 M€) ou Edouard Mendy (24 M€). Un joli casting qui devait permettre aux Blues de lutter pour le titre cette saison.

La suite après cette publicité

Mais dans les faits, c'est bien plus compliqué. Certains des joueurs cités ci-dessus ne performent pas ou ne sont pas utilisés régulièrement, et Chelsea pointe à la huitième place du classement. Les Blues restent sur trois rencontres sans gagner en Premier League, et sont par exemple à sept points des deux leaders, Liverpool et Manchester United, qui comptent tous deux deux rencontres de moins.

Thomas Tuchel est sur la liste

L'ancien milieu de terrain des Three Lions est donc, de plus en plus, la cible des critiques des observateurs et des fans. L'Independent dévoile de nouvelles informations sur sa situation. Le média britannique explique que les dirigeants sont prêts à lui accorder un peu plus de temps, mais ses décisions et les prestations de ses hommes seront observées de très près. Il devra lutter pour conserver son poste précise le journal. Et pour ne pas être pris au dépourvu, l'état major du club a déjà une liste de remplaçants potentiels.

On y retrouve Thomas Tuchel, qui vient d'être licencié de ses fonctions à Paris. En Angleterre, il retrouverait notamment Thiago Silva. Viennent ensuite Max Allegri, sans club aujourd'hui, ainsi que l'entraîneur de Leicester Brendan Rodgers et l'Autrichien Ralph Hasenhüttl, entraîneur de Southampton. Ces quatre noms seraient les options étudiées en priorité en cas de licenciement de Lampard dans les semaines à venir. Thomas Tuchel risque donc de rapidement rebondir...