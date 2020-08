Atlético de Madrid : João Félix règle ses comptes avec tout le monde

Jeudi soir, l'Atlético de Madrid aura une opportunité de se rapprocher, un peu plus, de ce sacre tant attendu en Ligue des Champions. Après être passés tout près du titre en 2014 et en 2016, les Colchoneros semblent y croire plus que jamais, eux qui ont déjà mis le champion en titre, Liverpool, à la porte. Ce Final 8 sera aussi l'occasion pour certains joueurs de mettre fin aux critiques et aux doutes qui se sont installés à leur sujet ces derniers mois. C'est le cas de João Félix notamment, auteur d'une première saison un peu mitigée à Madrid.

La suite après cette publicité

On ne peut pas parler d'échec, d'autant plus que lorsqu'il a été en forme, le prodige portugais a montré de très belles choses, mais beaucoup sont restés sur leur faim. Dans un entretien accordé à Marca, l'ancien de Benfica en a profité pour faire le point et adresser quelques tacles aux journalistes. « Vous, les journalistes, vous faites votre travail et moi j'essaye de faire le mien, si les choses ne vont pas dans le sens qui vous plaît, ça m'est égal », a d'abord lancé le lusitanien.

L'exemple Griezmann

Comme il a tenu à le répéter à de nombreuses reprises au long de l'interview, le prix de 126 millions déboursés par son club ne le tracasse pas. « Moi je joue parce que j'aime le foot, ce que pensent les médias et les autres, ça ne me préoccupe pas. J'essaye de ne pas voir les critiques, il y en a certaines que j'écoute et qui arrivent jusqu'à moi oui, mais que vais-je faire ? Je continue de travailler. [...] Je m'adapte à l'Espagne, je joue mon football, je commence à connaître le club et je cherche toujours à m'améliorer. Le style de Simeone ? Beaucoup de gens parlent et disent des choses, d'autres en disent d'autres, moi je suis là pour jouer le football du Cholo et je fais ce qu'il me demande », a confié l'international portugais.

Forcément, il a été interrogé sur la comparaison avec Antoine Griezmann, qu'il est venu remplacer pour beaucoup. Oui, je suis l'exemple de Griezmann. « Si je peux faire ce qu'il a fait, ou faire mieux, ça sera bien, parce qu'il a écrit l'histoire de ce club. Il a beaucoup grandi sous les ordres du Cholo et si ça se passe pareil pour moi, ça sera très bien. [...] Les blessures ? Oui, ce n'est pas une excuse, mais c'est souvent arrivé cette saison. Comme vous dites, il y a eu des moments où je progressais, puis les blessures sont arrivées, mais c'est le quotidien des joueurs », a répliqué le numéro 7 de l'Atlético. Voilà qui est clair...