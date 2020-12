Le PSG fait sauter la banque !

Après une semaine européenne riche en actualité notamment pour le PSG, la Ligue 1 reprend ses droits avec un classique du championnat, PSG-OL. L’occasion pour le champion de France en titre de frapper un grand coup en L1 après avoir brillé de mille feux en Ligue des Champions face à MU puis face à Istanbul BB.

La suite après cette publicité

Et la bande à Thomas Tuchel est gonflée à bloc après son carton au Parc des Princes face au club turc 5-1. Mais l’adversaire sera d’un autre calibre. Le club rhodanien est en grande forme actuellement en championnat et reste sur 11 matches sans défaite et sur 4 victoires consécutives. Et pour cette opposition deux mastodontes du football français au Parc des Princes qui totalisent 16 titres de champion à eux deux, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous rembourse votre 1er pari jusqu’à 100€. Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

- Le PSG l’emporte 3-1 contre l’OL (cote à 9.20)

Si l’on s’en réfère aux statistiques récentes, le PSG est le grandissime favori face à l’OL au Parc des Princes. Ces dernières saisons, le club rhodanien repart la plupart du temps avec une défaite. Il faut remonter en mars 2012 pour trouver une trace d’une victoire lyonnaise à Paris en Coupe de France. Depuis cette date, Paris enchaîne et reste d’ailleurs sur cinq victoires de suite avec 18 buts marqués soit un peu plus de trois buts par match. Une victoire 3-1 parisienne est donc plus que plausible, d’autant que Thomas Tuchel pourra disposer de toutes ses stars pour la rencontre. Plutôt en forme ces dernières semaines, l’attaque lyonnaise reste sur 9 matches consécutifs avec au moins un but marqué lors de 11 des 13 journées de Ligue 1. La voir marquer au Parc n’a rien d'impossible bien au contraire.

- Neymar marque contre l’OL (cote à 1,96)

Après un début de saison compliqué, Neymar revient en grande forme à quelques encablures de la fin de l’année 2020. Son match étincelant et ses trois buts inscrits face à Istanbul BB peuvent en témoigner. Plus globalement, la star brésilienne enfile les buts comme les perles ces derniers jours. Sur ses 4 derniers matches avec le PSG, il a marqué 6 fois ! Un but contre l’OL, une équipe qui lui réussit généralement très bien (3 buts depuis son arrivée en France) et le fait qu’il tire les penaltys de son équipe et vous avez là de grandes chances de voir Neymar buteur contre Anthony Lopes.

- Karl Toko Ekambi marque contre le PSG (cote à 3,30)

Un pari certes audacieux, mais qui reste tout à fait plausible. L’attaquant camerounais de l’OL est actuellement le meilleur buteur rhodanien de ces dernières semaines et reste sur trois buts inscrits sur les deux derniers matches de son équipe. Lyon, qui marque quasiment à tous les matches, pourrait bien marquer de nouveau au Parc des Princes. D'ailleurs sur ses derniers déplacements au Parc des Princes, l'OL a marqué lors de trois de ses 5 dernières visites à Paris. Et pourquoi pas par Karl Toko Ekambi ?

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre de bienvenue d’Unibet: 1er pari remboursé jusqu'à 100 € pour toute première inscription.

N’hésitez pas à nous partager en commentaires vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match ! (*cotes soumises à variations)