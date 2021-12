PSG - Club Bruges : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La 6e journée de la phase de poules de Ligue des Champions débute ce mardi avec un duel entre le Paris Saint-Germain et le Club Bruges. A domicile, les Franciliens s'organisent en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Abdou Diallo et Nuno Mendes. Marco Verratti est positionné en sentinelle auprès de Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye. Enfin, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria forment le trio d'attaque.

De son côté, le Club Bruges s'articule en 4-2-3-1 avec Simon Mignolet comme dernier rempart derrière Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki et Federico Ricca. Mats Rits et Eder Balanta assurent le double pivot. Seul en pointe, Charles De Ketelaere est soutenu par Cisse Sandra, Hans Vanaken et Noa Lang.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendes - Wijnaldum, Verratti, Gueye - Di Maria, Messi, Mbappé

Club Bruges : Mignolet - Mata, Hendry, N'Soki, Ricca - Rits, Balanta - Sandra, Vanaken, Lang - De Ketelaere

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus de bienvenue de 200€ (au lieu de 100€) avec le code FMUNI . Pour ce dernier match des phases de poules, pariez 100€ sur un doublé de Kylian Mbappé et tentez de remporter 420€ (cote à 4,20). Si votre 1er pari est perdant, Unibet vous offre 200€. (cotes soumises à variation)