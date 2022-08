Le Bayern Munich met un énorme coup de pression à Lucas Hernandez et Benjamin Pavard

Le Bayern Munich est traumatisé. Ces derniers temps, l'écurie allemande a dû batailler avec certains joueurs qui refusaient de prolonger. Cela a été le cas de David Alaba. L'Autrichien, conseillé par Pini Zahavi, a rejeté toutes les offres des Bavarois et s'en est allé libre au Real Madrid à l'été 2021. De quoi donner des idées à ses anciens coéquipiers. Libre en juin 2023, Robert Lewandowski a décliné les propositions des pensionnaires de l'Allianz Arena.

Lancé dans un bras de fer avec sa direction, le Polonais a forcé son départ du côté du FC Barcelone. Et il a eu gain de cause puisqu'il a signé un contrat de 4 ans avec les Blaugranas le 19 juillet dernier. Cette fois-ci, les Munichois ont récupéré un joli chèque de de 45 M€, plus 5 M€ de bonus. De quoi faire passer la pilule ? Pas forcément. Les dirigeants allemands sont, en effet, marqués par les récents évènements et ne veulent plus être dos au mur.

Le Bayern Munich va poser un ultimatum aux Français

Dans son podcast, Bild révèle ainsi que le Bayern Munich envisage dès à présent de lancer le chantier des prolongations. Dans leur viseur, on retrouve notamment Lucas Hernandez (26 ans) et Benjamin Pavard (26 ans). Les Français sont en fin de contrat dans deux ans, soit en juin 2024. Les champions d'Allemagne souhaitent discuter de ce sujet avec les principaux concernés. Leur nouvelle stratégie est d'avancer sur ces dossiers plus d'un an avant la fin des contrats des joueurs pour éviter de nouveaux cas Alaba ou Lewy.

Et si jamais les champions du monde 2018 venaient à refuser les propositions émises par la direction munichoise, alors une vente à l'été 2023 ne serait pas écartée. Le Bayern Munich ne veut plus perdre de joueurs gratuitement et compte bien dicter sa loi. Il reste à savoir ce que Lucas Hernandez, qui ne serait pas contre rester, et Benjamin Pavard, qui a été lié à Manchester United, l'Atlético, le PSG ou encore Chelsea, comptent faire. Mais on est encore loin d'un départ aujourd'hui.