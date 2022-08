PSG : Mauro Icardi dans le viseur du Séville FC

Toujours indésirable au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi intéresse du côté de l'Espagne. Selon l'émission de télévision Chiringuito, l'attaquant de 29 ans plaît au Séville FC. Mais pour le moment, l'opération reste compliquée pour libérer l'Argentin de son contrat. Attaché au club de la capitale jusqu'en 2024, l'Argentin réclamerait jusqu'à 10 millions d'euros/an. Une somme très élevée pour le club andalou. Par ailleurs, en cas de départ, Mauro Icardi souhaiterait une indemnité de la part du PSG en compensation. Une affaire bien complexe...

Arrivé en 2020 en provenance de l'Inter Milan contre un chèque de 50 millions d'euros, le natif de Rosario est également dans le viseur de Galatasaray. Participant à 92 matchs avec les Rouge et Bleu pour 38 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur formé à la Masia a un prix estimé entre 20 et 25 millions d'euros par le PSG.