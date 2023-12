Le carton blanc pourrait débarquer en Ligue 1 !

Une révolution à venir pour l’arbitrage ? Déjà mise en place au rugby et testée au niveau amateur dans le football, l’exclusion temporaire pourrait bientôt faire son apparition chez les professionnels. Comme indiqué par L’Equipe, dans son édition du jour, la Ligue 1 pourrait en effet adopter, ou au moins expérimenter, le carton blanc dès la saison prochaine. Pour rappel, cette possible expérimentation a toujours été un souhait de l’IFAB (International football association board), qui régit les lois du jeu et pourrait d’ailleurs l’adopter lors de son assemblée générale annuelle, en mars prochain. Précisons toutefois que l’UEFA se montre quant à elle plus mesurée et n’envisage pas encore de tester ce carton blanc lors du prochain Euro, programmé du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne, ni lors des différentes compétitions européennes du prochain exercice.

«Mon sentiment est que cette exclusion temporaire, que l’on pratique déjà dans certaines ligues et certains districts. Les retours que j’en ai, issus du football amateur, sont plutôt satisfaisants. Plutôt que de donner une exclusion définitive, surtout en début de match, ce qui déséquilibre toute une équipe, l’exclusion temporaire pour certains types de fautes a du sens pour le spectacle et pour le football. Mais pour que cela marche, il faut que cela soit concerté, admis par tout le monde. Il faut en parler avec la Ligue professionnelle, les entraîneurs, les joueurs… Si l’IFAB veut confier à certains pays volontaires une expérimentation dans leurs compétitions professionnelles, la France serait partante pour la saison prochaine. Évidemment, si la LFP et le comité exécutif de la FFF sont d’accord. Car ce n’est pas quelque chose qui se décide à la commission des arbitres», a déclaré en ce sens Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres. Affaire à suivre…