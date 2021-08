Les bonnes pioches de l'Atalanta sur le mercato

Troisième sur les trois dernières saisons de Serie A, l'Atalanta confirme année après année sa nouvelle place dans la hiérarchie du football italien. Une nouvelle fois qualifiée pour la Ligue des Champions, la Dea compte bien jouer son rôle préféré, celui de trouble-fête. Problème, avec ses belles performances, elle voit certains de ses meilleurs éléments partir mercato après mercato. Cristante, Kessié, Kulusevski, Mancini, Gomez, Castagne, le club a même laissé filer sa pépite Amad Diallo à Manchester United.

La suite après cette publicité

Cet été 2021 n'échappe pas à la règle. Après un championnat encore une fois convaincant (meilleure attaque d'Italie avec 90 buts), la bande à Gasperini a déjà perdu son gardien Pierluigi Gollini, qui vient concurrencer Hugo Lloris à Tottenham, et son défenseur Cristian Romero. Ces mouvements rapportent gros en revanche. Si le portier est prêté avec une option d'achat de 15 M€, l'Argentin a lui été acheté définitivement à la Juve pour 16 M€, avant d'être revendu pour 50 M€ (plus 5 de bonus) à ces mêmes Spurs.

Demiral, Lovato et Musso sont déjà arrivés

Un petit matelas d'or qui va permettre de se renforcer, en commençant par remplacer les partants. Et en ce sens, l'Atalanta travaille déjà bien puisque Juan Musso a déjà signé en provenance de l'Udinese contre 20 M€. Le gardien de 27 ans est une valeur sûre en Serie A, étant même le joueur à son poste ayant encaissé le moins de buts lors de l'exercice 2019/2020. Il y a aussi Merih Demiral qui est venu renforcer la défense de la Dea, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 30 M€.

Si le Turc de 23 ans sort d'un Euro moribond à l'image de sa sélection, il était parvenu, avant sa lourde blessure au début de l'année 2020, à se faire une place dans l'arrière-garde turinoise. S'il parvient à retrouver du rythme et le niveau qui était le sien, l'Atalanta aura alors réussi à nouveau bon coup. Le club lombard a également misé sur le central très prometteur de l'Hellas Vérone, Matteo Lovato (21 ans), déjà international Espoirs italien, et recruté pour 8 M€, tandis que le nom de Pol Lirola commence à revenir pour occuper le couloir droit.

Un recrutement basé sur des joueurs encore jeunes mais déjà confirmés

Et ça ne devrait pas s'arrêter là car un attaquant est désiré, surtout si Duvan Zapata devait à son tour être amené à partir contre un gros chèque, le Colombien étant courtisé par l'Inter pour remplacer Lukaku. Tammy Abraham ne viendra pas, lui qui a filé à l'AS Roma ces dernières heures, mais ce sont surtout les noms d'ailiers qui sont revenus cet été comme Jérémie Boga et les Lillois Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Pour le moment, aucune piste sérieuse n'a semble-t-il pris le dessus.

Au milieu, la Dea est à l'inverse en train de réaliser un gros coup en faisant venir Denis Zakaria. En fin de contrat dans un an au Borussia Mönchengladbach, l'international suisse pourrait s'en aller contre 25 M€. Le coût est certes important mais celui qui s'était révélé au Young Boys est encore jeune (24 ans) et possède une belle marge de progression, d'autant qu'il est paradoxalement déjà expérimenté. Comme tous les ans, Gasperini est en train d'assurer la relève et espère permettre à l'Atalanta de se maintenir au haut niveau. Et pourquoi pas plus, alors que la Juve et l'Inter entrent dans une période plutôt incertaine ?