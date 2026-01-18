CAN 2025 : un forfait de dernière minute pour le Sénégal contre le Maroc

Ce dimanche, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 nous offre une belle finale entre le Sénégal et le Maroc. Les Lions de la Téranga doivent composer avec un forfait de dernière minute. Auteur d’un joli tournoi et annoncé titulaire pour ce match, Krépin Diatta doit finalement déclarer forfait.

Le latéral droit de l’AS Monaco laisse ainsi sa place à Antoine Mendy. Le joueur de l’OGC Nice capable de jouer latéral droit comme défenseur central débute ce match. Il va ainsi disputer ses premières minutes en CAN puisqu’il n’a pas joué de la compétition.