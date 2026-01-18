Menu Rechercher
CAN 2025 : un forfait de dernière minute pour le Sénégal contre le Maroc

Par Aurélien Macedo
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
Sénégal 1-0 Maroc

Ce dimanche, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 nous offre une belle finale entre le Sénégal et le Maroc. Les Lions de la Téranga doivent composer avec un forfait de dernière minute. Auteur d’un joli tournoi et annoncé titulaire pour ce match, Krépin Diatta doit finalement déclarer forfait.

Equipe du Sénégal
Changement dans le onze de départ : Antoine Mendy prend la place de Krepin Diatta, forfait de dernière minute. #SENMAR | #AFCON2025
Equipe du Sénégal
📋 Notre onze de départ contre le Maroc pour la finale de la CAN 2025.

⏰ Coup d’envoi du match : 19h00 GMT
📺 A suivre en direct sur la RTS1
Voir sur X

Le latéral droit de l’AS Monaco laisse ainsi sa place à Antoine Mendy. Le joueur de l’OGC Nice capable de jouer latéral droit comme défenseur central débute ce match. Il va ainsi disputer ses premières minutes en CAN puisqu’il n’a pas joué de la compétition.

Pub. le - MAJ le
