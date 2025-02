Galatasaray : Victor Osimhen s’exprime sur son avenir

Victor Osimhen a surpris tout son monde l’été dernier. Annoncé du côté du PSG, le Nigérian a finalement atterri du côté de la Turquie et de Galatasaray. Et l’avant-centre semble particulièrement bien s’acclimater à l’air d’Istanbul, puisqu’il compte 14 buts en 19 matchs de Super Lig, ainsi que 6 en 7 rencontres d’Europa League. Et à la question de savoir s’il se voit rester dans son écurie actuelle, le joueur de 26 ans ne donne pas de réponse.

Interrogé au sujet de son avenir, l’ancien du LOSC a expliqué que lui-même ne savait pas encore quel maillot il revêtirait la saison prochaine, dans des propos relayés par Calciomercato : « Si je reste ? Soyons honnêtes, pour l’instant, je ne sais pas. Il y a quelques mois, personne n’aurait imaginé que je puisse venir jouer au Galatasaray, et beaucoup pensaient que je partirais en janvier. Pour ma part, je vis au jour le jour et je ne sais pas ce qui se passera cet été. J’aime ces supporters, le club, la ville, c’est un privilège pour moi et je savoure cette expérience ici. » Une chose est sûre, le principal intéressé risque de voir beaucoup d’offres lui parvenir lors du prochain mercato.