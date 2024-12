PSG : Luis Enrique mystérieux sur le cas Kimpembe

Rétabli ou pas Presnel Kimpembe ? Non retenu dans le groupe pour affronter l’OL dimanche soir, le défenseur, absent des terrains depuis près de deux ans, s’était fait remarquer en venant perturber volontairement la zone mixte de son coéquipier Ousmane Dembélé. En conférence de presse, à la veille du déplacement à Monaco, Luis Enrique a été interrogé sur la date du possible retour du défenseur français

La suite après cette publicité

« Non je n’ai aucune idée, c’est un cas très différent. Ca fait deux ans qu’il ne joue pas de façon continue. Il a eu deux rechutes de deux blessures différentes. Ce serait très risqué de penser à accélérer son processus. C’est la charge de travail et ses entraînements qui indiqueront son évolution. C’est plus physique que médical », a lancé Luis Enrique, visiblement pas rassuré sur le niveau physique d’un joueur qu’il n’a jamais encore pu aligner.