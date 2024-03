Cyril Hanouna se mêle du clash Mbappé-Mohamed Henni

Hier, le clan Mbappé a mis en demeure l’influenceur Mohamed Henni, qui a utilisé le nom du joueur du PSG pour nommer un burger commercialisé dans sa chaîne de restauration. Sur le menu, on peut d’ailleurs lire qu’il s’agit d’un « pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Ce qui n’a pas plu à l’entourage du joueur, qui a fait appel à ses avocats. De son côté, Mohamed Henni a chargé la star de l’équipe de France. «Ce qui devait arriver arriva. La terrible nouvelle… Je vous parle sérieusement. Il y a zéro mensonge. Je ne vous cache pas que c’est une mauvaise nouvelle. Il y a un joueur de foot, une star internationale, qui a déposé plainte contre moi. Je suis sérieux avec vous. Mon avocat a reçu le courrier aujourd’hui. Je vais vous le lire tout à l’heure. Je ne vous dis pas de qui il s’agit. Je suis sous le choc. Je ne pensais pas qu’il savait qui j’étais. Il a pris le temps et l’argent pour s’attaquer à moi, pour porter plainte. Il n’a que ça à faire. Je ne fais de mal à personne. Je fais de l’humour, je suis dans l’autodérision. Je suis là pour taquiner avec des blagues, mais rien de méchant. Je me retrouve devant la justice. On verra, tu n’as pas honte, tu n’as que ça à faire? M’attaquer en justice, porte plainte contre moi pour ça, pour trois fois rien ? Je tombe de très haut. (…) Là, je tombe d’un gratte-ciel. Il n’a pas de figure. En même temps, ce n’est pas un humain c’est…» Mais il s’est arrêté avant d’en dire trop.

Ce clash a fait réagir un certain Cyril Hanouna. Proche de KM7, l’animateur de l’émission TPMP a défendu le joueur de 25 ans face aux attaques du Marseillais. « Non, mais franchement moi je l’adore Mohamed Henni. Qu’est ce qu’il est drôle ! Non mais ça va, c’est sympathique. Moi je suis sûr que Kylian Mbappé n’est même pas au courant, que ce sont ses avocats ou les gens qui le représentent qui font du zèle.» Ce qui est sûr, c’est que l’affaire va devoir se régler devant la justice.