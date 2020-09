La réponse de Luis Suarez au message de Lionel Messi

« Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait », tel avait été le message de Lionel Messi à Luis Suarez après son départ pour l'Atlético Madrid, avec, au passage, un petit scud pour la direction barcelonaise.

Un beau message d'adieu qui a forcément touché l'attaquant uruguayen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui a marqué 198 buts avec le FC Barcelone est fier d'avoir la reconnaissance de la Pulga. Dans une conférence de presse de son nouveau club et relayée par Marca, le joueur de 33 ans a déclaré : « cela vient évidemment d'une personne qui me connaît et qui me voit m'entraîner quotidiennement, qui connaît l'envie et l'enthousiasme que je mets. Cela vous rend fier de laisser une bonne image au club et à celui qui m'a vu m'entraîner avec cette même envie d'être compétitif ».