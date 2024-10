La réponse cinglante de l’OM après la suspension de Medhi Benatia

Auteur d’un début d’exercice 2024-2025 plus que convaincant, l’Olympique de Marseille, troisième de Ligue 1, a cependant subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier (0-1). Un revers intervenant quelques jours après l’exploit retentissant réalisé par les hommes de Roberto De Zerbi au Groupama Stadium. Rapidement réduit à dix et mené au score, le club phocéen avait, en effet, trouvé les ressources mentales nécessaires pour renverser l’OL dans un Olympico tendu (2-3). Une soirée par ailleurs émaillée par plusieurs polémiques d’arbitrage, qui n’avait pas manqué de faire réagir Medhi Benatia, conseiller sportif des Phocéens.

Medhi Benatia lourdement sanctionné…

Malgré la victoire de l’OM, le dirigeant olympien s’était ainsi emporté. D’abord dans le couloir des vestiaires de l’enceinte lyonnaise alors que le score était encore de 0-0. « Commencez à nous respecter ! Ne prenez pas les gens pour des cons ! », avait ainsi lancé l’intéressé à l’arbitre Benoît Bastien, en le pointant du doigt. Avant d’en remettre une couche au micro du diffuseur, DAZN. « Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président ne peut pas laisser passer. Tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire : ‘c’est quand qu’ils vont nous la faire’, ce n’est pas possible. »

Une sortie assassine finalement sanctionnée par la commission de discipline de la LFP. « 5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille du 22 septembre 2024. Comportement de M. Medhi Benatia conseiller de l’Olympique de Marseille. Trois matchs fermes et trois matchs avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles », pouvait-on ainsi lire au sein du communiqué publié par l’instance du football français quelques heures après que Benatia ait été entendu en visioconférence par les membres de la commission de discipline. Un verdict jugé extrêmement sévère par la direction olympienne, s’empressant de réagir dans la soirée de mercredi.

L’OM crie à l’injustice !

« L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à son conseiller sportif, Medhi Benatia. Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier», a tout d’abord noté le club marseillais, en colère. Et d’ajouter : « Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente ni équilibrée, au regard de situations ou d’évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué. »

En effet, l’OM dénonce un certain ras-le-bol et s’estime lésé, notamment face aux décisions prises par le passé pour des cas similaires. Pour rappel, Luis Campos, après un coup de pression lors d’un match du PSG également face à Lyon, avait écopé d’un match ferme plus un avec sursis. Même son de cloche pour Olivier Létang, qui avait eu des propos très cash après une défaite de Lille à Toulouse, et qui avait écopé d’un match ferme et d’un autre avec sursis. Par ailleurs, les hautes sphères marseillaises espéraient que la commission de discipline de la LFP allait également prendre en compte le fait que Benatia n’avait aucun passif du genre. Il n’en a finalement rien été.

La commission de la LFP justifie sa sanction

Remonté, le club marseillais a cependant conclu son communiqué en assurant être déterminé à continuer à hausser le ton quand il le faudra. « L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire. » Le président de la commission de discipline de la LFP, Sébastien Deneux a lui justifié, de son côté, cette sanction auprès de L’Équipe. « La commission considère que les propos tenus par monsieur Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants », précise dans un premier temps l’intéressé avant de compléter son argumentaire.

« Ils tendent à remettre en cause l’intégrité de Monsieur Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposée de son club, alors que Monsieur Benatia incarne une figure importante de l’OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l’éthique, même s’il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction. » Des justifications qui ne devraient pas calmer la colère de l’Olympique de Marseille. Une chose est sûre, Medhi Benatia sera lui privé de banc de touche, de vestiaire, d’arbitres et de toutes fonctions officielles lors des trois prochaines rencontres…